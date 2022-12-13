В Талице осудили виновницу ДТП, в котором погибли ее сын и подруга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице вынесли приговор местной жительнице, которая пьяная села за руль автомобиля и устроила ДТП. В аварии погиб ее месячный ребенок и подруга.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 21 на 22 марта осужденная всю ночь со своими знакомыми употребляла спиртное в Талице. Утром, несмотря на состояние опьянения после употребления алкоголя, а также наркотических средств, женщина села за руль Renault Sandero и поехала с подругой и маленьким ребенком по маршруту Талица – село Яр – Талица.На обратном пути женщина на скорости около 100 км/ч не справилась с управлением и при проезде плавного поворота дороги допустила занос автомобиля, выезд на встречную полосу и столкновение с Ford Focus, который управляла директор Яровской школы.В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в результате ДТП погибли маленький сын обвиняемой и ее подруга, сидевшие на заднем сидении. Здоровью еще одного пассажира причинен вред средней тяжести, а женщина-водитель Ford получила тяжкий вред здоровью.Талицкий районный суд назначил виновной наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.