Пожарные Каменска-Уральского спасли машину, но садовый домик не успели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Возгорание садового домика произошло сегодня днём в деревне под Каменском-Уральским. Борьба с огнём осложнялась тем, что внутри домика находился газовый баллон, а вплотную к строению была припаркована легковая машина.Пожар произошёл в коллективном садовом товариществе №95. Горел деревянный двухэтажный садовый дом. Была угроза распространения огня на соседние участки, но главное — на легковой автомобиль, оставленный хозяином возле дома. Кроме того, был риск, что произойдёт взрыв — в горящем строении находился газовый баллон. Об этом сообщил сам домовладелец, который находился в КСТ, когда горел его дом. По прибытии пожарные первым делом озаботились эвакуацией автомобиля. В итоге иномарка не пострадала, чего не скажешь о доме.Общая площадь горения составила 30 квадратных метров, то есть огнём было охвачено всё здание. Во время пожара обрушилась шиферная кровля — огонь быстро «съел» деревянную обрешётку. Тушили сильный пожар в два ствола, и хоть с огнём справились довольно быстро, теперь погорельцам придётся отстраиваться заново.