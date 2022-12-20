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Увеличилось число погибших в ДТП на трассе в Свердловской области
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда сегодня произошло ДТП с участием ВАЗ-2110 и Газели. Количество погибших в аварии увеличилось до четырех.
Напомним, что, по предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Газелью. Изначально сообщалось, что в ДТП погибли водитель и две женщины-пассажиры легковушки.
В УГИБДД по Свердловской области сейчас уточнили, что в аварии погибли четыре человека. Еще двое – пассажир легковушки и водитель Газели – пострадали. Их доставили в ЦГБ Верхней Салды.
Напомним, что, по предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Газелью. Изначально сообщалось, что в ДТП погибли водитель и две женщины-пассажиры легковушки.
В УГИБДД по Свердловской области сейчас уточнили, что в аварии погибли четыре человека. Еще двое – пассажир легковушки и водитель Газели – пострадали. Их доставили в ЦГБ Верхней Салды.
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