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Три человека погибли в ДТП на свердловской трассе
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На 38-м километре автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда сегодня днем столкнулись ВАЗ-2110 и Газель. В результате аварии погибли три человека, еще три – получили травмы.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 – мужчина 1992 года рождения – по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Газелью.
В результате ДТП погибли водитель и две женщины-пассажиры отечественной легковушки. Еще два пассажира ВАЗ, а также водитель Газели доставлены в ЦГБ Верхней Салды.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель ВАЗ-2110 – житель Краснодарского края. Погибшие пассажиры-женщины не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона машины. Водитель Газели – мужчина 1987 года рождения – житель Екатеринбурга, он перевозил строительные материалы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Движение транспорта вблизи места ДТП временно организовано в одну полосу. Поток регулируют автоинспекторы.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 – мужчина 1992 года рождения – по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Газелью.
В результате ДТП погибли водитель и две женщины-пассажиры отечественной легковушки. Еще два пассажира ВАЗ, а также водитель Газели доставлены в ЦГБ Верхней Салды.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель ВАЗ-2110 – житель Краснодарского края. Погибшие пассажиры-женщины не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона машины. Водитель Газели – мужчина 1987 года рождения – житель Екатеринбурга, он перевозил строительные материалы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Движение транспорта вблизи места ДТП временно организовано в одну полосу. Поток регулируют автоинспекторы.
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