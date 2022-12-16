Три человека погибли в ДТП на свердловской трассе



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 38-м километре автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда сегодня днем столкнулись ВАЗ-2110 и Газель. В результате аварии погибли три человека, еще три – получили травмы.По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 – мужчина 1992 года рождения – по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Газелью.В результате ДТП погибли водитель и две женщины-пассажиры отечественной легковушки. Еще два пассажира ВАЗ, а также водитель Газели доставлены в ЦГБ Верхней Салды.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель ВАЗ-2110 – житель Краснодарского края. Погибшие пассажиры-женщины не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона машины. Водитель Газели – мужчина 1987 года рождения – житель Екатеринбурга, он перевозил строительные материалы.На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Движение транспорта вблизи места ДТП временно организовано в одну полосу. Поток регулируют автоинспекторы.