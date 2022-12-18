Из горящего дома в Сысерти спасли трех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Сысерти произошел пожар в частном жилом доме на улице Ленина. Сообщение о возгорании поступило в 04.57.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров огонь повредил межэтажное перекрытие дома. Огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли трех человек, в том числе одного ребенка.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 05.12. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.25.