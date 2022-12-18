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Из горящего дома в Сысерти спасли трех человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Сысерти произошел пожар в частном жилом доме на улице Ленина. Сообщение о возгорании поступило в 04.57.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров огонь повредил межэтажное перекрытие дома. Огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли трех человек, в том числе одного ребенка.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 05.12. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.25.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров огонь повредил межэтажное перекрытие дома. Огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли трех человек, в том числе одного ребенка.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 05.12. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.25.
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