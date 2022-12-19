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Глава СКР взял под контроль дело о гибели подростка в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти 14-летнего мальчика в Екатеринбурге.
Напомним, что вечером 17 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 14-летнего школьника. Чтобы активизировать поиски пропавшего, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Тело ребенка было найдено вчера днем в Базовом переулке в районе одного из зданий. При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, у погибшего установлены признаки переохлаждения.
Как сообщили в Следственном комитете России, глава ведомства Александры Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, что вечером 17 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 14-летнего школьника. Чтобы активизировать поиски пропавшего, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Тело ребенка было найдено вчера днем в Базовом переулке в районе одного из зданий. При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, у погибшего установлены признаки переохлаждения.
Как сообщили в Следственном комитете России, глава ведомства Александры Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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