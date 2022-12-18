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Пропавшего подростка в Екатеринбурге нашли мертвым
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего 14-летнего Даниила. Его тело нашли вчера в Базовом переулке.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, для активизации поиска подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В результате поисковых мероприятий тело ребенка нашли в районе одного из зданий в Базовом переулке. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно установлены признаки переохлаждения.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что погибший мальчик воспитывался в неполной семье. Ранее ни он, ни его отец на попадали в поле зрения полиции и не состояли на учете в ПДН.
Из первоначальных сведений после пропажи подростка следовало, что 16 декабря около 20.00 он ушел к другу в гости и не вернулся. Заявление в полицию поступило на следующий день в 19.30. С собой юноша брал мобильный телефон, но на звонки не отвечал.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, для активизации поиска подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В результате поисковых мероприятий тело ребенка нашли в районе одного из зданий в Базовом переулке. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно установлены признаки переохлаждения.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что погибший мальчик воспитывался в неполной семье. Ранее ни он, ни его отец на попадали в поле зрения полиции и не состояли на учете в ПДН.
Из первоначальных сведений после пропажи подростка следовало, что 16 декабря около 20.00 он ушел к другу в гости и не вернулся. Заявление в полицию поступило на следующий день в 19.30. С собой юноша брал мобильный телефон, но на звонки не отвечал.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, продолжаются допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы (в том числе, судебно-медицинская для определения давности и точной причины смерти)», – сообщили в СКР.
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