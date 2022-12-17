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В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего накануне
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 14-летнего Даниила Семёнова, пропавшего 17 декабря. В его поисках участвует поисковый отряд «Прорыв» Свердловской области.
Юноша ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и светло-карими глазами. На момент пропажи был одет в чёрную куртку с логотипом «Nike», серую кофту-худи, тёмно-синие джинсы, светло-коричневые кроссовки с подошвой белого цвета.
Из особых примет очки с диоптриями.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 7. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343)356-42-07.
Также все, кто может что-либо знать, могут передавать информацию по телефону 8 900 044-02-20 или по номеру 112.
Юноша ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и светло-карими глазами. На момент пропажи был одет в чёрную куртку с логотипом «Nike», серую кофту-худи, тёмно-синие джинсы, светло-коричневые кроссовки с подошвой белого цвета.
Из особых примет очки с диоптриями.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 7. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343)356-42-07.
Также все, кто может что-либо знать, могут передавать информацию по телефону 8 900 044-02-20 или по номеру 112.
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