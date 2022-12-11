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Крупный пожар произошёл в Берёзовском городском округе
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в Свердловской области в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. В результате сгорела баня и частный жилой дом.
Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 21.03. К месту происшествия тут же были направлены 5 единиц спецтехники и 17 огнеборцев.
В 23.03 спасателям удалось локализировать огонь, в 00.03 они ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили только в 04.10.
Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 21.03. К месту происшествия тут же были направлены 5 единиц спецтехники и 17 огнеборцев.
В 23.03 спасателям удалось локализировать огонь, в 00.03 они ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили только в 04.10.
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