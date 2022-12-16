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Поиски пропавшей в Свердловской области женщины завершены
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области завершены поиски пропавшей 37-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что 37-летняя Виктория Лукина ушла из дома 15 декабря. В поисковом отряде отмечали, что женщина дезориентирована. Сейчас поиски уже завершены.
Напомним, что 37-летняя Виктория Лукина ушла из дома 15 декабря. В поисковом отряде отмечали, что женщина дезориентирована. Сейчас поиски уже завершены.
«Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске», – рассказали в поисковом отряде.
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