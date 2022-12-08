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В Свердловской области пропала 37-летняя женщина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В свердловском поселке Зюзельский пропала 37-летняя Виктория Валентиновна Лукина. Она ушла из дома 15 декабря и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина дезориентирована и может находиться в другом городе.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.
На момент пропажи женщина была одета в красный пуховик, розовую шапку, черные горнолыжные штаны и черные ботинки на меху.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории Лукиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.
На момент пропажи женщина была одета в красный пуховик, розовую шапку, черные горнолыжные штаны и черные ботинки на меху.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории Лукиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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