В Свердловской области пропала 37-летняя женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В свердловском поселке Зюзельский пропала 37-летняя Виктория Валентиновна Лукина. Она ушла из дома 15 декабря и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина дезориентирована и может находиться в другом городе.Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.На момент пропажи женщина была одета в красный пуховик, розовую шапку, черные горнолыжные штаны и черные ботинки на меху.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории Лукиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.