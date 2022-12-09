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Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 16 по 18 декабря пройдут массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» будут сообщать в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав или не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать информацию об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав или не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать информацию об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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