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Любитель нарушать ПДД устроил ДТП на Режевском тракте
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг
На Режевском тракте произошло столкновение легковой и грузовой машин. Один человек пострадал и был доставлен в больницу с травмами.
Согласно сообщению Управления госиспекции безопасности дорожного движения по Свердловской области, причиной дорожно-транспортного происшествия стало лихачество водителя автомобиля марки «Лада». Он выбрал небезопасную скорость и в какой-то момент утратил контроль над своей машиной. На скользкой дороге это привело к тому, что «Ладу» выбросило на полосу встречного движения, где она «состыковалась» с грузовым автомобилем марки «ГАЗ».
От удара грузовик завалился на бок, а «Лада» получила такие «травмы», что вряд ли когда-нибудь ещё окажется «на ходу». Травмировался и её владелец. С Режевского тракта 57-летнего мужчину доставили в 36-ую больницу Екатеринбурга, где ему диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. Госпитализировать, впрочем, водителя, который только за текущий год 26 раз нарушал правила дорожного движения, не пришлось. Лечиться он отправился домой.
Согласно сообщению Управления госиспекции безопасности дорожного движения по Свердловской области, причиной дорожно-транспортного происшествия стало лихачество водителя автомобиля марки «Лада». Он выбрал небезопасную скорость и в какой-то момент утратил контроль над своей машиной. На скользкой дороге это привело к тому, что «Ладу» выбросило на полосу встречного движения, где она «состыковалась» с грузовым автомобилем марки «ГАЗ».
От удара грузовик завалился на бок, а «Лада» получила такие «травмы», что вряд ли когда-нибудь ещё окажется «на ходу». Травмировался и её владелец. С Режевского тракта 57-летнего мужчину доставили в 36-ую больницу Екатеринбурга, где ему диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. Госпитализировать, впрочем, водителя, который только за текущий год 26 раз нарушал правила дорожного движения, не пришлось. Лечиться он отправился домой.
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