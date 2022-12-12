Любитель нарушать ПДД устроил ДТП на Режевском тракте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На Режевском тракте произошло столкновение легковой и грузовой машин. Один человек пострадал и был доставлен в больницу с травмами.Согласно сообщению Управления госиспекции безопасности дорожного движения по Свердловской области, причиной дорожно-транспортного происшествия стало лихачество водителя автомобиля марки «Лада». Он выбрал небезопасную скорость и в какой-то момент утратил контроль над своей машиной. На скользкой дороге это привело к тому, что «Ладу» выбросило на полосу встречного движения, где она «состыковалась» с грузовым автомобилем марки «ГАЗ».От удара грузовик завалился на бок, а «Лада» получила такие «травмы», что вряд ли когда-нибудь ещё окажется «на ходу». Травмировался и её владелец. С Режевского тракта 57-летнего мужчину доставили в 36-ую больницу Екатеринбурга, где ему диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. Госпитализировать, впрочем, водителя, который только за текущий год 26 раз нарушал правила дорожного движения, не пришлось. Лечиться он отправился домой.