Автоинспекторы выявили в Екатеринбурге 113 нарушений ПДД таксистами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы во время рейда в Екатеринбурге зафиксировали 113 нарушений ПДД водителями такси. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Среди нарушений зафиксировано 27 случаев неиспользования ремней безопасности водителями такси и пассажирами. К административной ответственности за управление автомобилем с техническими неисправностями привлекли 17 водителей. 25 таксистов привлечены к ответственности за управлением машиной без обязательного страхования. Также у 19 водителей такси отсутствовали водительские удостоверения.Кроме того, среди нарушителей установили 10 иностранцев. Их доставили в отделы полиции и проверили на предмет законности пребывания на территории России.За 2022 год в Екатеринбурге зарегистрировано 81 ДТП с участием таксистов. В авариях погибли два человека, еще 113 – получили травмы.