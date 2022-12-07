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Автоинспекторы выявили в Екатеринбурге 113 нарушений ПДД таксистами
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Автоинспекторы во время рейда в Екатеринбурге зафиксировали 113 нарушений ПДД водителями такси. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Среди нарушений зафиксировано 27 случаев неиспользования ремней безопасности водителями такси и пассажирами. К административной ответственности за управление автомобилем с техническими неисправностями привлекли 17 водителей. 25 таксистов привлечены к ответственности за управлением машиной без обязательного страхования. Также у 19 водителей такси отсутствовали водительские удостоверения.
Кроме того, среди нарушителей установили 10 иностранцев. Их доставили в отделы полиции и проверили на предмет законности пребывания на территории России.
За 2022 год в Екатеринбурге зарегистрировано 81 ДТП с участием таксистов. В авариях погибли два человека, еще 113 – получили травмы.
Среди нарушений зафиксировано 27 случаев неиспользования ремней безопасности водителями такси и пассажирами. К административной ответственности за управление автомобилем с техническими неисправностями привлекли 17 водителей. 25 таксистов привлечены к ответственности за управлением машиной без обязательного страхования. Также у 19 водителей такси отсутствовали водительские удостоверения.
Кроме того, среди нарушителей установили 10 иностранцев. Их доставили в отделы полиции и проверили на предмет законности пребывания на территории России.
За 2022 год в Екатеринбурге зарегистрировано 81 ДТП с участием таксистов. В авариях погибли два человека, еще 113 – получили травмы.
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