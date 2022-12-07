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В столице Урала возле «Высоцкого» произошла потасовка со стрельбой
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Этим утром в Екатеринбурге возле бизнес-центра «Высоцкий» произошла потасовка со стрельбой. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца, которому удалось заснять происходящее на видео.
На первых кадрах у борющихся мужчин можно заметить предмет, похожий на пистолет. Также в самом начале видео можно услышать звук выстрела.
Руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых информацию об одном выстреле подтвердил, уточнив, что он был произведён из травматического пистолета в землю. По его словам, владелец оружия был доставлен в ОВД, где с ним общаются сыщики. Они должны будут установить мотив произошедшего.
Второй участник конфликта место происшествия покинул. Заявлений и сообщений в полицию от него на данный момент не поступало.
Напомним, что в Екатеринбурге в минувшую среду, 7 декабря, произошла другая потасовка со стрельбой. Тогда в ходе конфликта был ранен 19-летний молодой человек.
На первых кадрах у борющихся мужчин можно заметить предмет, похожий на пистолет. Также в самом начале видео можно услышать звук выстрела.
Руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых информацию об одном выстреле подтвердил, уточнив, что он был произведён из травматического пистолета в землю. По его словам, владелец оружия был доставлен в ОВД, где с ним общаются сыщики. Они должны будут установить мотив произошедшего.
Второй участник конфликта место происшествия покинул. Заявлений и сообщений в полицию от него на данный момент не поступало.
«По одной из отрабатываемых полицией версий, за столик в увеселительном заведении, за которым находился владелец травматического пистолета, подсел неизвестный, из-за чего произошла ссора», – сказал Горелых.
Напомним, что в Екатеринбурге в минувшую среду, 7 декабря, произошла другая потасовка со стрельбой. Тогда в ходе конфликта был ранен 19-летний молодой человек.
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