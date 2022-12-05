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Лже-минёру из Краснотурьинска суд назначил наказание
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В Краснотурьинске суд вынес приговор молодому человеку, который сообщил о минировании кафе. За ложную информацию ему придётся выложить крупную сумму — 150 тысяч рублей.
Напомним, на «минирование» точки общепита краснотурьинец пошёл из-за желания отомстить охране заведения. В один из ноябрьских вечеров он слишком шумно веселился в этой кафешке, поэтому его и вывели освежиться. Тогда-то в пьяной голове родилась гениальная идея «заминировать» кафе. Месть удалась — полиция эвакуировала всех людей из помещения, так что веселье закончилось тем вечером для всех посетителей. Но стоить это лже-минёру будет недёшево.
Деньги с назначенного штрафа будут перечислены в казну государства. Понимая, что потянуть оплату 20-летнему парню будет сложно, суд разрешил делать выплаты с рассрочкой в 10 месяцев.
Напомним, на «минирование» точки общепита краснотурьинец пошёл из-за желания отомстить охране заведения. В один из ноябрьских вечеров он слишком шумно веселился в этой кафешке, поэтому его и вывели освежиться. Тогда-то в пьяной голове родилась гениальная идея «заминировать» кафе. Месть удалась — полиция эвакуировала всех людей из помещения, так что веселье закончилось тем вечером для всех посетителей. Но стоить это лже-минёру будет недёшево.
Деньги с назначенного штрафа будут перечислены в казну государства. Понимая, что потянуть оплату 20-летнему парню будет сложно, суд разрешил делать выплаты с рассрочкой в 10 месяцев.
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