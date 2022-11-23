Житель Краснотурьинска повторил «подвиг» лже-минёрши из Тавды
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Прошло полгода, и в Краснотурьинске с удивительными совпадениями повторилась июньская история с минированием тавдинского кафе. Только на этот раз лже-минёром оказался мужчина, а не женщина.
В остальном ноябрьский инцидент копирует июньский. Как и тогда, летом, нетрезвый посетитель кафешки готов был продолжать веселиться, но эти его желания не совпали с намерениями охраны заведения. Когда крепкие ребята вывели 20-летнего весельчака и закрыли перед его носом дверь, парень обиделся и разработал план мести. Он позвонил в полицию и сообщил, что по адресу «Октябрьская, 38» заложена бомба. Отомстить удалось не только охране, но и ни в чём не провинившимся перед «минёром» посетителям. Силовики эвакуировали здание, выведя из него 80 человек.
Никакой бомбы, разумеется, не нашли. Но, как известно по той же тавдинской истории, наказание последуют и за несостоявшееся, но объявленное минирование. «Мстителя» уже задержали, против него возбудили уголовное дело, — сообщает «рупор» Главного управления МВД РФ по Свердловской области «Патрульный участок». Вероятнее всего, приговор для него будет жёстче, чем 3 года условно, которые «заработала» девушка из Тавды.
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