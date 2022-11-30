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На стройплощадке в Екатеринбурге погиб монтажник

14.57 Четверг, 8 декабря 2022
Происшествия
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели монтажника при строительстве жилого дома. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Несчастный случай произошел днём 1 декабря. По предварительной информации, на стройплощадке на углу улиц Пехотинцев – Сортировочной при возведении жилого дома монтажника придавило металлическим щитом опалубки, выгружаемым с манипулятора. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался.

На стройплощадке в Екатеринбурге погиб монтажник
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу


В УМВД по Екатеринбургу добавили, что погибшим оказался 28-летний гражданин одной из республик Центральной Азии. Мужчина работал монтажником на законных основаниях в филиале строительной компании по трудовому договору, заключенному в сентябре этого года.

На данном участке застройщиком «Брусника» возводится жилой комплекс «Квартал Депо». В компании-застройщике изданию Е1 сообщили, что инициировано внутреннее расследование в связи с нарушением подрядчиком техники безопасности.

По факту гибели монтажника следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Это уже не первый случай гибели рабочих на стройках Екатеринбурга в этом году. 8 апреля на стройке ЖК «Архитектон» на улице Декабристов (застройщик — СЗ «Дом», связанный с Корпорацией «Маяк») рабочий погиб в результате падения на него с высоты предмета. 19 апреля погиб рабочий строящегося ЖК «Каменные палатки» на улице Высоцкого. А в конце мая, сорвавшись с высоты, насмерть разбились двое рабочих, задействованных на строительстве ЖК «Московский квартал» на улице Московской, 190.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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