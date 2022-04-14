На стройке в Екатеринбурге вновь погиб рабочий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 19-го апреля список людей, погибших в Екатеринбурге на строительных работах, увеличился ещё на одну жертву. На территории ведущегося по улице Высоцкого строительства трудовой мигрант из среднеазиатской республики оступился и упал в заполненный водой приямок лифтовой шахты. Прибывшие со «Скорой помощью» медики констатировали смерть 29-летнего мужчины.По данному факту следователями Кировского района Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, гибель человека наступила в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, когда ответственные в этом лица будут установлены, им будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации.В настоящее время уточняются обстоятельства ЧП, ведётся собор доказательственной базы. Истребована и анализируется должностная и производственная документация, в том числе касающаяся соблюдения мер безопасности на данном строительном объекте. Кроме того, допрашиваются свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшего мужчины.Не проходит месяца, чтобы на стройках Екатеринбурга не погибли люди. Так, в начале апреля на строительной площадке на улице Декабристов на рабочего с большой высоты упали стройматериалы. А в феврале при рытье траншеи по проспекту академика Сахарова на мужчину обрушился грунт. Чаще всего подобные смертельные происшествия связаны с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ.