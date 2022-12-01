В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове сотруднику транспортной полиции вынесли приговор за ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В августе прошлого года полицейский ехал на автомобиле «Лада» по улице Северной в Камышлове и выехал на встречную полосу для обгона, хотя на том участке дороги этот маневр был запрещен.Обнаружив на своей полосе встречную машину, водитель Hyundai вынужденно вывернул руль вправо и съехал на обочину. В это время полицейский за рулем «Лады», создав опасную дорожную ситуацию, вывернул руль влево и продолжил движение по обочине, где столкнулся с Hyundai.В результате ДТП пассажир «Лады» скончался от полученных травм. Водитель отечественной машины и пассажир в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.Камышловский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев.Помимо этого, суд частично удовлетворил исковые требования гражданского истца по выплате компенсации морального вреда, взыскав с осужденного 1,5 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.