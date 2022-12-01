Возрастное ограничение 18+

В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП

09.51 Среда, 7 декабря 2022
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области


В Камышлове сотруднику транспортной полиции вынесли приговор за ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В августе прошлого года полицейский ехал на автомобиле «Лада» по улице Северной в Камышлове и выехал на встречную полосу для обгона, хотя на том участке дороги этот маневр был запрещен.

Обнаружив на своей полосе встречную машину, водитель Hyundai вынужденно вывернул руль вправо и съехал на обочину. В это время полицейский за рулем «Лады», создав опасную дорожную ситуацию, вывернул руль влево и продолжил движение по обочине, где столкнулся с Hyundai.

В результате ДТП пассажир «Лады» скончался от полученных травм. Водитель отечественной машины и пассажир в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

Камышловский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев.

Помимо этого, суд частично удовлетворил исковые требования гражданского истца по выплате компенсации морального вреда, взыскав с осужденного 1,5 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Трем екатеринбуржцам вынесли приговор за разбойное нападение на автомобилиста
01 декабря 2022
В смертельном ДТП под Екатеринбургом столкнулись три машины
30 ноября 2022
В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности областного учреждения за взятку
05 декабря 2022
На Сибирском тракте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка такси
05 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:24 Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области
10:53 В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация
10:25 Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
09:51 В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП
09:22 В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
20:55 В Ленинском районе Екатеринбурга прохожему пробили голову
20:21 «Екатеринбургская» часть «Ёлок» бьёт рекорды кинопроката
19:51 Известного екатеринбургского политолога больше не обвиняют в оскорблении ветерана
19:02 Обитатели Екатеринбургского зоопарка стали терапевтами
18:35 Выброшенных покрышек в Екатеринбурге стало чуть меньше благодаря прокуратуре
17:52 Мужчину в Екатеринбурге осудили за кражу башенного крана
17:21 В Екатеринбурге проходят соревнования по детскому картингу
16:56 Cо стройки ЖК «Большой Каретный» продолжают сливать неизвестную жидкость в реку
16:53 На благоустройство набережной в Талице выделили 50 миллионов рублей
16:25 Свердловская область признана лучшим мотоспортивным регионом России
15:56 Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
15:23 На Урале задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве человека
14:51 В Свердловской области перестали работать сайты судов
14:24 Перевозчик заплатит свердловчанке 300 тысяч рублей за травму в автобусе
13:56 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 318 человек
13:23 Работник свердловской компании сотовой связи продавал информацию об абонентах
12:50 Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на следующий год
12:21 В Екатеринбурге из-за отключения света закрыли станцию метро «Чкаловская»
11:59 Депутаты свердловского Заксобрания приняли бюджет области на 2023 год
11:24 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о разбойном нападении на ребенка-инвалида
10:52 Почти половина екатеринбуржцев надеется на повышение зарплат
Все новости Свердловской области
11:07 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря
17:44 Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой
17:26 СК: в Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП, он задержан
16:57 Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске
16:19 В полиции подтвердили информацию о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске
15:52 СМИ: в Новошахтинске ищут вооруженного мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских
14:58 В России перестали работать сайты судов
12:57 Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти
12:07 Совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*
10:31 В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника, пострадавший в крайне тяжелом состоянии
10:18 Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома
19:27 В Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки
18:28 Парламент Монголии собрал экстренное заседание на фоне массовых протестов в столице
16:48 СМИ: в Монголии протестующие прорвались в здание правительства, они требуют расследования «угольного скандала»
16:12 В омском селе Пикетное произошел взрыв в школьной котельной, кочегар в тяжелом состоянии
15:53 В Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавший
14:38 Сахалинское информагентство Сах.ком после блокировки объявило о своем закрытии
13:33 В России произошел третий за сутки взрыв газа в жилом доме
13:21 После взрыва в Нижневартовске семь человек объявлены пропавшими без вести
13:02 Саратовский губернатор: информация о ЧП на военных объектах проверяется силовыми структурами
12:10 Кудрин объявил, что принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию
11:42 СМИ: на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв
11:29 После взрыва в Нижневартовске в России проведут внеплановые проверки газонаполнительных станций
10:32 МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в Ярославле
14:56 В Катаре завершился групповой этап Чемпионата Мира по футболу. Наиболее интересные его итоги
18:39 Новый уголовный кодекс Индонезии предлагает сажать в тюрьму за секс вне брака
Все новости России и мира
11:24 Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области
11:13 Ветеранские организации приглашают пермяков на концерт в День Героев Отечества
11:11 В Прикамье судебные приставы помогли пострадавшим в ДТП получить компенсацию морального вреда
10:53 В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация
10:25 Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
09:51 В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП
09:22 В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
20:55 В Ленинском районе Екатеринбурга прохожему пробили голову
20:21 «Екатеринбургская» часть «Ёлок» бьёт рекорды кинопроката
19:51 Известного екатеринбургского политолога больше не обвиняют в оскорблении ветерана
19:02 Обитатели Екатеринбургского зоопарка стали терапевтами
18:35 Выброшенных покрышек в Екатеринбурге стало чуть меньше благодаря прокуратуре
17:52 Мужчину в Екатеринбурге осудили за кражу башенного крана
17:21 В Екатеринбурге проходят соревнования по детскому картингу
16:56 Cо стройки ЖК «Большой Каретный» продолжают сливать неизвестную жидкость в реку
16:53 На благоустройство набережной в Талице выделили 50 миллионов рублей
16:25 Свердловская область признана лучшим мотоспортивным регионом России
15:56 Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
15:23 На Урале задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве человека
14:51 В Свердловской области перестали работать сайты судов
14:24 Перевозчик заплатит свердловчанке 300 тысяч рублей за травму в автобусе
13:56 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 318 человек
13:23 Работник свердловской компании сотовой связи продавал информацию об абонентах
13:01 В столице Прикамья состоится фестиваль для педагогов дополнительного образования
12:50 Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на следующий год
12:50 Пермская полиция задержала подозреваемого в краже в автобусе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK