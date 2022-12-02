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Лихач на «Ниве» сбил женщину на Уралмаше
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
Черепно-мозговую травму из-за лихача-водителя получила сегодня, 5-го декабря, пожилая женщина. Взбесившийся автомобиль настиг её на тротуаре.
Дорожно-транспортная авария произошла днём в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. По имеющимся на данный момент сведениям, при пересечении перекрёстка улиц Кировградская и 40-летия Октября, водитель автомобиля «Нива» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение на красный. В результате этого в машину врезался другой автомобиль, отшвырнув её с проезжей части на тротуар. На свою беду, там в этот момент шла 62-летняя женщина.
Помимо черепно-мозговой травмы пострадавшая получила открытый перелом ноги. Её госпитализировали в 23-ую больницу, — как сообщает телеграм-канал с кажущимся не совсем уместным для такого случая названием «Уралмаш достин!».
Напомним, что менее недели назад на Уралмаше при схожих обстоятельствах погибла пешеходка. На перекрестке Бакинских Комиссаров и Коммунистической 2-го декабря после столкновения машин одну из них отбросило на тротуар, где стояла женщина.
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