На Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров – Коммунистической столкнулись два автомобиля. Одну из машин отбросило на тротуар, где стояла женщина.
Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на перекрестке столкнулись Chevrolet Cruze и ВАЗ 2114. От удара один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода.
«По предварительной информации, женщина-пешеход скончалась. Данная информация будет уточняться», – сообщили в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.
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