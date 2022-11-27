На Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину

«По предварительной информации, женщина-пешеход скончалась. Данная информация будет уточняться», – сообщили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров – Коммунистической столкнулись два автомобиля. Одну из машин отбросило на тротуар, где стояла женщина.Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на перекрестке столкнулись Chevrolet Cruze и ВАЗ 2114. От удара один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода.Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.