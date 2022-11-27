На трассе Екатеринбург – Серов иномарка протаранила автоэвакуатор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 318-м километре трассы Екатеринбург – Серов автомобиль Mazda 3 протаранил стоящий автоэвакуатор. В результате аварии пострадали водитель иномарки и восьмилетняя девочка.По предварительной информации, в воскресенье около 16.00 женщина-водитель Mazda 3 ехала со стороны Нижней Туры в направлении Екатеринбурга, не учла погодные условия и врезалась в стоящий на правой стороне движения автоэвакуатор. Машиной управлял мужчина 1984 года рождения, занимавшийся в момент аварии эвакуацией съехавшего в правый кювет автомобиля.В результате ДТП в лечебные учреждения с различными травмами доставили женщину-водителя иномарки 1994 года рождения и ее восьмилетнюю дочь, которая находилась на переднем пассажирском сиденье в бустере. Водитель эвакуатора не пострадал.На месте аварии было ограничено движение транспорта, затор в тот день образовался примерно в два километра.