На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне, вечером 3 декабря, в конце улицы Татищева был обнаружен труп мужчины. О случившемся в полицию сообщили работники автосервиса, расположенного на Татищева, 151, ставшие очевидцами того, как напротив сервиса, возле жилого комплекса «Белый парус», остановился автомобиль, из которого выбросили труп мужчины.
— Поздним вечером 3 декабря в следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СКР поступила информация об обнаружении тела мужчины. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств случившегося, — сообщили в СКР по Свердловской области.
Личность погибшего установлена, им оказался молодой мужчина, однако более подробные данные в правоохранительных органах пока не разглашают.
—Правоохранители выясняют все детали произошедшего, в том числе, устанавливается, не связана ли гибель гражданина с проявлениями криминала, — добавили в УМВД России по Екатеринбургу.
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