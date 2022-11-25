Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Асбесте в девятиэтажном доме на улице Челюскинцев в квартире на седьмом этаже случился пожар – загорелся холодильник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.35. На место происшествия тут же были направлены 10 спасателей на 3 пожарных машинах. До прибытия специалистов МЧС из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе 1 ребёнок.Локализировать огонь удалось на площади 1 квадратного метра в 04.43, полностью пожар был потушен в 04.45.