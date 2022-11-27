Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Свердловской области в посёлке Гусева Белоярского городского округа в двухквартирном жилом доме вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 20.33. К месту происшествия были направлены 4 спецмашины и 10 спасателей.Локализировать огонь сотрудники МЧС смогли в 21.01, ликвидировать открытое горение им удалось в 21.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 02.50. В результате пожара пострадали стены, кровля и домашнее имущество двух квартир.