Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в Свердловской области в посёлке Гусева Белоярского городского округа в двухквартирном жилом доме вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 20.33. К месту происшествия были направлены 4 спецмашины и 10 спасателей.
Локализировать огонь сотрудники МЧС смогли в 21.01, ликвидировать открытое горение им удалось в 21.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 02.50. В результате пожара пострадали стены, кровля и домашнее имущество двух квартир.
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