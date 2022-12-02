Появились подробности смертельного ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ГИБДД рассказали подробности ДТП на перекрестке Бакинских Комиссаров – Коммунистической в Екатеринбурге. Напомним, что там столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, сегодня около 10.17 водитель Chevrolet Cruze ехал по улице Бакинских Комиссаров со стороны Восстания и на перекрестке при повороте налево допустил столкновение с ВАЗ-21120. От удара отечественную легковушку отбросило на тротуар, где стояла женщина-пешеход.В результате ДТП 80-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице она скончалась от полученных травм.За рулем Chevrolet находился 58-летний мужчина со стажем вождения 43 года. Отечественной легковушкой управлял 23-летний мужчина с водительским стажем два года. Оба водителя в момент аварии были трезвые.