В Зелёной Роще торговый ларёк помял легковушки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня в Екатеринбурге. Его главным участником стал… торговый ларёк!ДТП произошло по вине эвакуаторщиков. Они получили задание вывезти с улицы Хохрякова ларёк, в котором торговали кофе. Погрузить-то его на эвакуатор работяги погрузили, а вот закрепить как следует не успели. В итоге неповоротливая конструкция упала на припаркованные у входа в Зелёную Рощу автомобили.Сильнее всего пострадала «Лада-Веста». Основной вес ларька пришёлся на её капот, которому теперь требуется ремонт. Стоявший рядом с ней «Volkswagen Tiguan» тоже подучил «травму» — как сообщает городской портал E1, иномарке помяло бок. К счастью, в машинах в момент инцидента людей не было, но владельцы машин всё равно были не рады тому, что за время их отсутствия движимому имуществу был нанесён ущерб. Оба отправились в ближайшее отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного движения для оформления ДТП. Они, разумеется, рассчитывают ремонт произвести не за свой счёт.