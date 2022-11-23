В смертельном ДТП под Екатеринбургом столкнулись три машины
Происшествия
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Возле города Заречный в дорожно-транспортном происшествии погиб человек. Это был один из трёх водителей, ставших участниками аварии.
Смертельное ДТП случилось на трассе Екатеринбург — Тюмень. Автомобиль марки «Lada Kalina», двигавшийся в сторону Тюмени, занесло на встречку. Там он столкнулся с машиной «Suzuki Grand Vitara». От удара иномарку отбросило в кювет. Третьим участником аварии стал ещё один легковой автомобиль — «KIA». Во время происшествия его водитель не успел вовремя отреагировать, и его машина задела «Ладу», когда та вильнула на встречную полосу.
Погиб водитель «Лады». Пострадал также водитель «Сузуки». Его госпитализировали в клиническую больницу №36 города Екатеринбурга.
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