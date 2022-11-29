В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек при пожаре
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели двух женщин в результате пожара в многоэтажке. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что вечером 28 ноября произошел пожар в девятиэтажке на улице Чайковского. В результате пожара погибли две женщины 1998 и 1956 годов рождения, отравившись продуктами горения.
При пожаре также пострадали три человека, в том числе собственник квартиры. Двое мужчин госпитализированы с ожогами, женщину доставили в ГКБ №14 с отравлением угарным газом.
«В рамках уголовного дела следствием СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на выяснение причин, способствовавших данному трагическому инциденту», – добавили в СКР.
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