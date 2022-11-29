В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек при пожаре

«В рамках уголовного дела следствием СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на выяснение причин, способствовавших данному трагическому инциденту», – добавили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости