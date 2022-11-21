При пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге погибли две женщины



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования», – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 28 ноября в девятиэтажке на улице Чайковского в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого погибли две женщины.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 21.51. На площади 30 квадратных метров огонь повредил вещи и внутреннюю отделку квартиры на третьем этаже. Самостоятельно эвакуировались 60 человек. Огнеборцы спасли с помощью спасательных масок 24 человек, в том числе шесть детей, и с помощью коленчатого подъемника – еще девять человек, среди которых был ребенок. В тушении пожара участвовал 71 спасатель.В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что в результате пожара погибли две женщины 1998 и 1956 годов рождения. Также пострадали три человека, в том числе собственник квартиры, в которой произошел пожар. Их доставили в больницу с отравлением продуктами горения продуктами.Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Будет дана оценка деятельности ТСЖ «Чайковского 12», осуществляющего управление многоэтажкой, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности.