В уральском посёлке в пожаре погиб инвалид
Происшествия
Стоп-кадр видео из ВК-группы «Инцидент Каменск-Уральский» / vk.com/incident_ku
Пожар произошёл в одном из частных домов села Сипавское, что под Каменском-Уральским. Спастись жильцу дома не удалось.
Возгорание произошло ранним утром, когда сельчане ещё спали. Загоревшийся дом принадлежал двум хозяевам, сильнее всего полыхнула та часть дома, в которой проживал мужчина-инвалид. Она практически целиком выгорела, а крыша в этой части деревянного здания обрушилась. Под её обломками остался лежать и жилец. Даже если он и находился в сознании во время катастрофы, покинуть помещение, охваченное огнём, самостоятельно он не мог в силу своей инвалидности.
По сообщению ВК-канала «Инцидент Каменск-Уральский», вторая часть дома почти не пострадала. К прибытию пожарных огонь не успел её значительно охватить.
Село Сипавское расположено в южной части Свердловской области и административно относится к Каменскому городскому округу. Согласно переписи населения 10-летней давности, проживает там менее 800 человек.
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