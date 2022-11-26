В уральском посёлке в пожаре погиб инвалид

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожар произошёл в одном из частных домов села Сипавское, что под Каменском-Уральским. Спастись жильцу дома не удалось.Возгорание произошло ранним утром, когда сельчане ещё спали. Загоревшийся дом принадлежал двум хозяевам, сильнее всего полыхнула та часть дома, в которой проживал мужчина-инвалид. Она практически целиком выгорела, а крыша в этой части деревянного здания обрушилась. Под её обломками остался лежать и жилец. Даже если он и находился в сознании во время катастрофы, покинуть помещение, охваченное огнём, самостоятельно он не мог в силу своей инвалидности.По сообщению ВК-канала «Инцидент Каменск-Уральский», вторая часть дома почти не пострадала. К прибытию пожарных огонь не успел её значительно охватить.Село Сипавское расположено в южной части Свердловской области и административно относится к Каменскому городскому округу. Согласно переписи населения 10-летней давности, проживает там менее 800 человек.