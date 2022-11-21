Водитель погрузчика из свердловского посёлка случайно открыл сезон купания в проруби

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Лёд на реках и озёрах ещё слишком тонок, чтобы по нему ходить. Видимо, только это останавливает уральских моржей от открытия нового сезона зимнего купания в проруби. Что ж, его открыл водитель погрузчика из посёлка Растущий, что в Белоярском городском округе Свердловской области.Правда, намерений купаться у мужчины не было. Вчера, 28-го ноября, вместе с коллегами он выполнял свою работу по очистке территории посёлка от снежных завалов. В какой-то момент он на своём погрузчике заехал на лёд местного водоёма. И, что не удивительно, провалился вместе со своим тяжёлым транспортным средством. К счастью, неглубоко. Горе-водитель даже толком промокнуть не успел.Чтобы вытащить погрузчик, застрявший в проруби, которую сам же под собой и сделал, пришлось использовать второй такой же, — пишет ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов». И теперь люди действовали осторожнее — воспользовались длинным тросом, чтобы не подъезжать близко к «утопленнику».