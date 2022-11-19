В результате пожара в посёлке Шиловка пострадал человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 26 ноября, вечером в Свердловской области в посёлке Шиловка Берёзовского городского округа в частном жилом доме случился пожар. В результате происшествия, по данным пресс-службы свердловского МЧС, пострадал один человек.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 18.44. К месту происшествия сразу были направлены 23 сотрудника МЧС на 5 спецмашинах. В 20.26 огнеборцам удалось локализировать огонь на площади 150 квадратных метров, в 21.05 они ликвидировали открытое горение.Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 22.10. В результате пожара были повреждены кровля и чердачное покрытие частного дома на двух хозяев.