В результате пожара в посёлке Шиловка пострадал человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Вчера, 26 ноября, вечером в Свердловской области в посёлке Шиловка Берёзовского городского округа в частном жилом доме случился пожар. В результате происшествия, по данным пресс-службы свердловского МЧС, пострадал один человек.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 18.44. К месту происшествия сразу были направлены 23 сотрудника МЧС на 5 спецмашинах. В 20.26 огнеборцам удалось локализировать огонь на площади 150 квадратных метров, в 21.05 они ликвидировали открытое горение.
Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 22.10. В результате пожара были повреждены кровля и чердачное покрытие частного дома на двух хозяев.
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