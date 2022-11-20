В Верхней Пышме в подвале многоквартирного дома случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Этой ночью в Верхней Пышме в подвале пятиэтажного многоквартирного дома на Уральских Рабочих случился пожар. Его площадь составила 85 квадратных метров.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 04.46. Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, горели бытовые кладовки. В их тушении были задействованы 3 единицы техники и 20 человек личного состава.
Локализировать огонь удалось в 06.23, ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли в 06.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций, были завершены в 10.01.
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