В Верхней Пышме в подвале многоквартирного дома случился пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Верхней Пышме в подвале пятиэтажного многоквартирного дома на Уральских Рабочих случился пожар. Его площадь составила 85 квадратных метров.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 04.46. Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, горели бытовые кладовки. В их тушении были задействованы 3 единицы техники и 20 человек личного состава.Локализировать огонь удалось в 06.23, ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли в 06.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций, были завершены в 10.01.