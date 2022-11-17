Названа причина схода тепловоза с рельсов в Первоуральске
Происшествия
Фото: Уральская транспорта прокуратура
Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента в Первоуральске и установила причину схода тепловоза с рельсов.
Напомним, что тепловоз сошел с рельсов 27 октября при проведении маневровых работ по перестановке 16 грузовых вагонов на станции Первоуральск.
Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что машинист тепловоза выбрал небезопасную скорость движения. В результате его оштрафовали по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ на одну тысячу рублей.
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