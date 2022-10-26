В Первоуральске тепловоз сошел с рельсов после наезда на тупиковую призму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске тепловоз при проведении маневровых работ наехал на тупиковую призму. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.Инцидент произошел сегодня в 06.40 на станции Первоуральск. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, при проведении маневровых работ по перестановке 16 грузовых вагонов тепловозом ТЭМ18 ДМ 760 был осуществлен наезд на тупиковую призму.В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов не приостановлено, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.