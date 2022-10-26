В Первоуральске тепловоз сошел с рельсов после наезда на тупиковую призму
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Первоуральске тепловоз при проведении маневровых работ наехал на тупиковую призму. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел сегодня в 06.40 на станции Первоуральск. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, при проведении маневровых работ по перестановке 16 грузовых вагонов тепловозом ТЭМ18 ДМ 760 был осуществлен наезд на тупиковую призму.
В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов не приостановлено, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел сегодня в 06.40 на станции Первоуральск. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, при проведении маневровых работ по перестановке 16 грузовых вагонов тепловозом ТЭМ18 ДМ 760 был осуществлен наезд на тупиковую призму.
В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов не приостановлено, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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