Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в центре Екатеринбурга

13.56 Пятница, 25 ноября 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии в Екатеринбурге, произошедшей 24 ноября в 13.38 на улице Попова около дома №9.

Напомним, что в этот день водитель Hyundai Solaris сбил на улице Попова 10-летнюю девочку, перебегающую дорогу. В результате ДТП ребенка с различными травмами доставили в детскую больницу №9.

Во время опроса участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. Из-за этого Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев сообщить информацию об аварии по телефону +7 (902) 877-55-50 или 02 или лично на улице Степана Разина, 20.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
24 ноября 2022
Ребенок переходил дорогу на красный свет в Екатеринбурге и попал под колеса автомобиля
21 ноября 2022
В Екатеринбурге на Щербакова столкнулись троллейбус и автобус
25 ноября 2022
Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
16 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:56 Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в центре Екатеринбурга
13:24 В ледовом городке в Екатеринбурге разместятся павильоны с сувенирами и едой
12:55 Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на грязную воду из крана
12:30 Подростка из Алапаевска подозревают в лжеминировании школ
12:03 В уральской столице сотрудники ГИБДД ликвидировали опасную горку
11:31 В свердловском посёлке Ачита осуждён мужчина, не выпускавший из квартиры трёх девушек
10:56 В столице Урала ищут 21-летнего парня, пропавшего 20 ноября
10:30 Пожар в многоквартирном доме в Первоуральске выгнал на улицу 40 человек
10:00 В Нижнем Тагиле на заправке неизвестный мужчина избил женщину
09:29 В Екатеринбурге на Щербакова столкнулись троллейбус и автобус
23:30 Застройщику ТРЦ «Золотой» придётся заплатить владельцу автомобиля, на который упал кусок забора
21:40 Свердловский областной суд обязал рассмотреть по существу ещё один иск активиста к полиции
20:56 На Екатеринбург надвигается очередная «Кинопроба»
20:27 Нижнетагильский шламонакопитель токсичных отходов признан вредным
20:03 Житель Краснотурьинска повторил «подвиг» лже-минёрши из Тавды
19:09 Барельефы больницы в Зелёной Роще Екатеринбурга спасти не удалось
18:31 В пятницу Ельцин Центр отмечает день рождения
18:10 На автозаправке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину
17:57 В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
17:24 Аудиогид заработал на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма
17:09 На улице Основинской в Екатеринбурге запретят парковку
16:40 Похолодание до -30°С ожидается в Свердловской области
16:15 В 2022 году в России стали чаще угонять автомобили представительского класса. Но в Екатеринбурге чаще всего страхуют от угона «корейцев»
16:08 Кировский районный суд эвакуировали в Екатеринбурге
15:53 Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургского УМВД
15:31 Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год
Все новости Свердловской области
14:12 Из-за возгорания в подвале эвакуировали всех сотрудников парламента Кыргызстана
13:36 В Сенате США заявили о появлении пандемии ковида из-за ЧП во время исследований
12:59 Подросток без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Москве
12:50 По иску прокурора суд в Новосибирске обязал мэрию купить 670 единиц техники для уборки снега
20:10 В Крымске произошла стрельба на улице, есть погибшие
15:51 СК: в Москве задержан высокопоставленный полицейский по делу о незаконной миграции
14:56 Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
13:43 Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
13:30 Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
12:26 Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
11:46 «Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
10:28 В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
09:57 В Филадельфии в результате стрельбы ранены четыре школьника
18:23 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий суда
17:55 В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая сбежала от своей семьи из Назрани
15:38 Мурашко: средства от налогов на сахаросодержащие напитки направят на лечение больных диабетом
14:09 СМИ: взорванные в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
13:42 В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
13:26 На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью 12 кв. километров
12:35 В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали
11:56 В центре Саранска загорелся пассажирский автобус
11:07 В Иерусалиме прогремели два взрыва, власти предполагают теракт
10:15 В США произошла стрельба в магазине Walmart, есть погибшие
09:56 В Турции в результате землетрясения пострадали более двух десятков человек
16:35 Эксперты назвали рейтинг регионов России по неравенству зарплат
15:37 Белгородский губернатор сообщил о погибшей жительнице Шебекино, ее отбросило взрывной волной
Все новости России и мира
13:56 Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в центре Екатеринбурга
13:24 В ледовом городке в Екатеринбурге разместятся павильоны с сувенирами и едой
13:09 В Пермском Политехе определили «опасную дозу» нефти для почв с помощью микроорганизмов
12:55 Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на грязную воду из крана
12:30 Подростка из Алапаевска подозревают в лжеминировании школ
12:03 В уральской столице сотрудники ГИБДД ликвидировали опасную горку
11:31 В свердловском посёлке Ачита осуждён мужчина, не выпускавший из квартиры трёх девушек
10:56 В столице Урала ищут 21-летнего парня, пропавшего 20 ноября
10:30 Пожар в многоквартирном доме в Первоуральске выгнал на улицу 40 человек
10:00 В Нижнем Тагиле на заправке неизвестный мужчина избил женщину
09:57 Жители Свердловского района Перми рискуют лишиться своих иномарок из-за «тепловых» долгов
09:29 В Екатеринбурге на Щербакова столкнулись троллейбус и автобус
23:30 Застройщику ТРЦ «Золотой» придётся заплатить владельцу автомобиля, на который упал кусок забора
21:40 Свердловский областной суд обязал рассмотреть по существу ещё один иск активиста к полиции
20:56 На Екатеринбург надвигается очередная «Кинопроба»
20:27 Нижнетагильский шламонакопитель токсичных отходов признан вредным
20:03 Житель Краснотурьинска повторил «подвиг» лже-минёрши из Тавды
19:09 Барельефы больницы в Зелёной Роще Екатеринбурга спасти не удалось
18:31 В пятницу Ельцин Центр отмечает день рождения
18:10 На автозаправке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину
17:57 В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
17:24 Аудиогид заработал на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма
17:09 На улице Основинской в Екатеринбурге запретят парковку
16:40 Похолодание до -30°С ожидается в Свердловской области
16:15 В 2022 году в России стали чаще угонять автомобили представительского класса. Но в Екатеринбурге чаще всего страхуют от угона «корейцев»
16:08 Кировский районный суд эвакуировали в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK