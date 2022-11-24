Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в центре Екатеринбурга
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии в Екатеринбурге, произошедшей 24 ноября в 13.38 на улице Попова около дома №9.
Напомним, что в этот день водитель Hyundai Solaris сбил на улице Попова 10-летнюю девочку, перебегающую дорогу. В результате ДТП ребенка с различными травмами доставили в детскую больницу №9.
Во время опроса участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. Из-за этого Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев сообщить информацию об аварии по телефону +7 (902) 877-55-50 или 02 или лично на улице Степана Разина, 20.
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