В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 10-летняя девочка перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля. ДТП произошло сегодня в 13.38 на улице Попова.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Попова со стороны Хохрякова в направлении Сакко и Ванцетти и сбил девочку, перебегавшую дорогу. Она шла из дома в школу.
В результате ДТП 10-летнюю девочку доставили в детскую больницу №9 с различными травмами.
За рулем Hyundai Solaris находился 20-летний молодой человек. Он пояснил, что девочка выбежала на проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящей машины.
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