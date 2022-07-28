Три года условно получила жительница Тавды за «минирование» кафе
Криминал
Иллюстрация: Юлия Кольтенберг
«Вечерние ведомости» уже рассказывали о 25-летней жительнице Тавды, которая обиделась на персонал кафе и «заминировала» заведение, сообщив об опасности взрыва по телефону. Сегодня стал известен приговор суда по делу лжеминёрши.
Материалы дела, собранные муниципальным отделением Министерства внутренних дел «Тавдинский», рассматривалось районным судом Тавды. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры», молодую женщину приговорили к 3 годам лишения свободы. Но — условно. Судья отнёсся к «хулиганке» довольно мягко, приняв во внимание, в том числе, то обстоятельство, что она сама пыталась опровергнуть собственное сообщение о минировании кафешки. Вообще, данная статья УК предполагает вполне реальное лишение свободы, безо всяких условностей.
Напомним, «минирование» тавдинского кафе произошло поздним вечером 12-го июня. Причиной стал отказ «продолжить банкет» со стороны сотрудников заведения, рабочие часы которого кончились, когда припозднившаяся посетительницы захотела выпить и потанцевать.
Материалы дела, собранные муниципальным отделением Министерства внутренних дел «Тавдинский», рассматривалось районным судом Тавды. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры», молодую женщину приговорили к 3 годам лишения свободы. Но — условно. Судья отнёсся к «хулиганке» довольно мягко, приняв во внимание, в том числе, то обстоятельство, что она сама пыталась опровергнуть собственное сообщение о минировании кафешки. Вообще, данная статья УК предполагает вполне реальное лишение свободы, безо всяких условностей.
Напомним, «минирование» тавдинского кафе произошло поздним вечером 12-го июня. Причиной стал отказ «продолжить банкет» со стороны сотрудников заведения, рабочие часы которого кончились, когда припозднившаяся посетительницы захотела выпить и потанцевать.
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