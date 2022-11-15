На Уралмаше нашли майнинговую ферму
Происшествия
«Россети Урал»-«Екатеринбург» сообщили об обнаружении в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга майнинговой «фермы». Её владелец своей деятельностью успел нанести компании ущерб в размере 190 тысяч рублей.
Уралмашевского майнера обнаружили по росту потерь на участке сети. Сотрудники «Россетей» визуально осмотрели на этом участке линии электропередачи, таким образом и вышли на нелегальное подключение. Сама «ферма» для генерации криптовалюты располагалась в одном из гаражей возле частного дома (точное её местоположение помог определить тепловизор). После дополнительных замеров было установлено, что владелец данного оборудования потребляет 30,6 кВт при разрешенной мощности по договору в 20 кВт.
Вычислив владельца гаража, в отношении криптовалютчика составили акт безучётного потребления. Теперь его ожидает крупный штраф и возмещение убытков компании. За текущий год это уже 6 майнинговая ферма, которую обнаруживают сотрудники «Россетей».
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