В столице Урала произошла авария с участием пожарной машины
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
В Екатеринбурге на старом Кольцовском тракте произошла авария с участием пожарной машины. Очевидцы предполагают, что автомобиль ехал на тушение пожара у контейнерного терминала, который находится недалеко от аэропорта.
«МЧС летело на пожар в Кольцово, КамАЗ не уступил дорогу», – приводит слова очевидца паблик «Инцидент Екатеринбург».
Коллаж: Вечерние ведомости (скрины из видео: соцсети»)
Напомним, сегодня в четвертом часу дня в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в районе переулка Речной рядом с контейнерным терминалом.
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