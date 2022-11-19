В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар на площади 800 квадратных метров
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожал в районе переулка Речной рядом с контейнерным терминалом. Его площадь, по данным пресс-службы свердловского МЧС, составляет 800 квадратных метров. Сообщается, что очаг пожара находится в ангаре.
«Горят материалы для производства мебели и производственные остатки. Люди эвакуировались из ангара до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – заявили в МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15.11. Спасатели принимают меры для локализации огня и стараются не допустить его распространение на соседний ангар.
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