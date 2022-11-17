Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего 17-летнего Глеба. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что подросток пропал еще 4 октября. В его поиске участвовали волонтеры и сотрудники полиции.
Сообщение о том, что подростка нашли, появилось сегодня ночью.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в «Прорыве».
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