В Екатеринбурге ищут 17-летнего юношу, пропавшего в начале октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 17-летнего Глеба Кычакова. В последний раз он выходил на связь 4 октября 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 188 сантиметров, с карими глазами и тёмными волосами до плеч. На момент пропажи был одет в длинное чёрное пальто, чёрные штаны и чёрные ботинки.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №4. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7(343) 356-42-04.
Также все, кто что-либо знают о местонахождении юноши, могут обратиться к координатору поиска Игорю по номеру +7 962 316-55-42.
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