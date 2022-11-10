В Екатеринбурге ищут 17-летнего юношу, пропавшего в начале октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 17-летнего Глеба Кычакова. В последний раз он выходил на связь 4 октября 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Юноша ростом 188 сантиметров, с карими глазами и тёмными волосами до плеч. На момент пропажи был одет в длинное чёрное пальто, чёрные штаны и чёрные ботинки.Розыском пропавшего занимается отдел полиции №4. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7(343) 356-42-04.Также все, кто что-либо знают о местонахождении юноши, могут обратиться к координатору поиска Игорю по номеру +7 962 316-55-42.