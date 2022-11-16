В екатеринбургском пожаре на Крауля всё же были погибшие
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Екатеринбургские СМИ поспешили успокоить аудиторию, что в сегодняшнем пожаре, произошедшем на улице Крауля, обошлось без пострадавших. Однако, это не совсем так. Из-за возгорания в высотном жилом доме погибли собака и две кошки.
О погибших животных сообщил городской портал Е1, а в видеорепортаже «Четвёртого канала» показали их бездыханные тела. По всей видимости, маленький шпиц и кошки были напуганы запахом дыма и звуком сигнала тревоги, а потому спрятались и их нашли не сразу. По некоторым сообщениям, собачку пожарные даже пытались откачать, но безуспешно. Гораздо больше повезло ещё одной кошке. Молодая хозяйка предполагает, что её питомица спряталась под плед, что и спасло её от удушения дымом.
Напомним, пожар на улице Крауля произошёл сегодня днём в квартире на пятом этаже высотки. Прибывшие пожарные эвакуировали 7 человек, в том числе — 2 детей. Ещё 16 жителей дома покинули здание самостоятельно.
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