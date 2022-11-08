Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли шесть человек

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажке на улице Крауля. Сообщение о возгорании поступило в 12.15.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелась квартира на пятом этаже 16-этажного дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.Прибывшие огнеборцы спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Информации о пострадавших не поступало.Открытое горение локализовали в 12.48. В тушении пожара участвуют 15 огнеборцев.