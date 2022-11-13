Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня утром столкнулись две иномарки. Одну из машин отбросило на 17-летнюю девушку. ДТП произошло в 08.20 около дома №67 на улице Уральской.По предварительным данным, девушка-водитель Chevrolet Aveo на перекрестке Уральская – Советская при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Mitsubishi Cross. После столкновения японский автомобиль отбросило на стоящую девушку, которая при падении сбила с ног еще одного пешехода.В результате ДТП 17-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами. Ее мама рассказала, что дочь направлялась в школу, стояла на перекрестке и ждала зеленый сигнал светофора. Неожиданно на перекрестке столкнулись автомобили, один из которых отбросило на подростка.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Chevrolet Aveo находилась 24-летняя девушка со стажем вождения пять лет. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он была пьяна – 0,24 мг на литр выдыхаемого воздуха.