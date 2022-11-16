Причиной «падения» свердловских сайтов стало аварийное отключение серверов
Происшествия
Скрин: minzdrav.midural.ru/
В департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили информацию о перебоях в работе региональных информационных порталов и сообщили, что причиной стало аварийное отключение.
«Перебои в работе региональных информационных ресурсов связаны с аварийным отключением серверов после сигнала о возгорании. Оборудование и коммуникации не пострадали», – объяснили ЕАН в ведомстве.
Там также заявили, что сейчас производится перезапуск серверов. О том, сколько на это потребуется времени, не уточняется.
Напомним, что этой ночью в здании Министерства социальной политики в Екатеринбурге, в которых находится «оператор электронного правительства», произошёл пожар. В результате свердловские сайты системы здравоохранения перестали работать.
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После пожара в здании Минсоцполитики «легли» свердловские сайты системы здравоохранения
16 ноября 2022
16 ноября 2022