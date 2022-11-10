После пожара в здании Минсоцполитики «легли» свердловские сайты системы здравоохранения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 16 ноября, в работе свердловских сайтов системы здравоохранения начались сбои, причиной которых, по данным портала ЕАН, стал пожар в здании Министерства социальной политики в Екатеринбурге.Речь идёт о пожаре в здании на Большакова, 105. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, очаг пожара находился в подвальном помещении административного здания. Его площадь составила 15 квадратных метров, при этом в тушении участвовали 46 пожарных и 14 единиц техники.По данным источника ЕАН, «оператор электронного правительства» находился именно в этом здании, из-за чего на сайт министерства здравоохранения свердловской области на момент выхода этой публикации попасть невозможно. Также записаться к врачу через Госуслуги у жителей региона из-за этого не получится. «Легли» и сайты региональных Росздравнадзора и Минприроды.Издание также отметило, что ресурсы МинЖКХ и Минсоцполитики, в здании которого находится «оператор электронного правительства», работают, так как для них сайты разрабатывались отдельно.